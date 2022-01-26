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Kahramanmaraş’ta fuar alanının çatısı çöktü
Kahramanmaraş’ta 5 dönümlük alan üzerine kurulu fuar alanını çatısı kar kütlelerine dayanamayarak çöktü.
Asayiş 26.01.2022, 10:00
Kahramanmaraş’ta 5 dönümlük alan üzerine kurulu fuar alanını çatısı kar kütlelerine dayanamayarak çöktü.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan kar yağışı Egemenlik Mahallesi’ndeki Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) alanındaki yerleşkenin çatısını doldurdu. Gece geç saatlerde etkisini artıran kar yağışı sonrası biriken kar ağırlığına dayanamayan yaklaşık 5 dönümlük alandaki yapının çatısı tamamen çöktü.
Maddi hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Belediye ekipleri olayla ilgili hasar tespit çalışması başlattı.