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Kahramanmaraş’ta düğün sonrası silah sesleri

Kahramanmaraş’ta bir düğün etkinliği sonrası duyulan silah sesleri, çevredekiler tarafından tepki ile karşılandı.

Asayiş 22.06.2021, 21:19
Kahramanmaraş’ta düğün sonrası silah sesleri

Kahramanmaraş’ta bir düğün etkinliği sonrası duyulan silah sesleri, çevredekiler tarafından tepki ile karşılandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi’nde yaşandı. Düğün etkinliği sonrası bir site bahçesine gelen konvoydan havaya rast gele sıkılan silah sesleri duyuruldu. Yüksek katlı binaların bulunduğu bölgede büyük risk taşımasına rağmen, ateş edilmesi çevrede tepki toplarken, o anlar sitede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine, bölgeye intikal eden polis ekipleri silah kullananları yakalamak için çalışma başlattı.
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