Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş ve Gaziantep’te terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bir adreste yapılan aramada, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.