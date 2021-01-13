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Kahramanmaraş’ta çiftlik yangını
Kahramanmaraş’ta bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Asayiş 13.01.2021, 15:50
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Kahramanmaraş’ta bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Şerefoğlu Mahallesi’ndeki bir çiftlikte saman balyaları bilinmeyen bin nedenle tutuştu. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, yığın halindeki saman balyalarını söndürmek için dozer yardımıyla müdahale ederken, soğutma çalışmaları sürüyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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