Son Dakika
Kahramanmaraş’ta aranan 63 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ’TA HAKLARINDA HAPİS CEZASI BULUNAN VE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 63 KİŞİ YAKALANDI.
Asayiş 21.09.2020, 12:49
2
Kahramanmaraş’ta haklarında hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, çok sayıda adrese baskın düzenledi. Çeşitli ceza ve suçlardan aranan 63 kişi tespit edilip yakalandı.
Başta hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ticareti olmak üzere silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık gibi suçlardan kesin hapis cezası ile aranan kişilerin de aralarında bulunduğu 63 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 63 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 38’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0