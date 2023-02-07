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Kahramanmaraş’ta 3 kişinin olduğu belirlenen enkazda kurtarma çalışması başlatıldı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7’lik depremin ardından Özel hareket polisleride arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Asayiş 07.02.2023, 14:01
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7’lik depremin ardından Özel hareket polisleride arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Kahramanmaraş Trabzon Caddesinde bulunan bir enkazda 3 kişinin bulunduğunun belirlenmesin ardından Özel Hareket ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Öte yandan Azerbaycan Bulvarında ise bir binada yangın olduğu görüldü.