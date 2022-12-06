Kağıthane’de alevlere teslim olan dairede can pazarı: 4 kişilik aile itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı

Kağıthane Çağlayan’da 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Dairede mahsur kalan yabancı uyruklu 2’si çocuk 4 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından camdan kurtarıldı. Dumandan etkilenen aile ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan can pazarı cep telefonuna yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Çağlayan’da saat 12.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairedeki kombi bilinmeyen bir nedenle patladı. Kombinin patlaması sonucu dairde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Daire alev alev yanarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın nedeniyle mahalleli de sokağa döküldü. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Yangın nedeniyle dışarı çıkamayan yabancı uyruklu 2’si çocuk 4 kişilik aile içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler içeride mahsur kalanları itfaiye merdiveni yardımıyla camdan kurtardı. Dumandan etkilenen aile ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.

Yangın çıkan dairenin yanındaki evin sahibi, “Kahvaltı yaparken bir duman kokusu geldi. Dumanı görünce etrafa baktık bizim evde olduğunu gördük. Kombi patlamış. Biz ve binadakiler içerideydi sonra herkesi çıkardık. Yanan dairedeydik. Bizim dairede eşimle ben vardık öbür dairelerde de çocuklar falan vardı” dedi.

Olay anını anlatan esnaf ise, “Biz içeride oturuyorduk, müşterilerimiz vardı. Bir anda bir duman kokusu geldi. Dışarı çıkıp baktığımızda alevleri ve dumanları gördük. İtfaiyeye haber verdik, onlar da gelip içeride mahsur kalanları çıkardılar. İçeride 1 çocuk ve 3 yetişkin vardı. Dumandan etkilenmişlerdi ama ambulans geldi, şu an durumları iyi” diye konuştu.

Atölyelerine geldiklerinde evin camından dumanlar çıktığını gördüklerini belirten bir vatandaş ise, Binayı boşaltmak için yukarı çıktık. En üst katta Suriyeli bir aile vardı onlar çıkmamışlar. Bir süre sonra onlar camdan sarkmaya başladı. Tekrar girip onları kurtaralım dedik ama mümkün değildi çünkü içeride yoğun bir duman vardı. Daha sonra itfaiye geldi. Çok şükür bir can kaybı yaşanmadan geldiler. Yukarıdan aileyi merdivenle aldılar ve yangına müdahale ettiler. Yoğun bir duman vardı korktuk ama Allah’a şükür bir can kaybı olmadı” dedi.