banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Sabancı Holding, sigara sektöründen çekiliyor
Sabancı Holding, sigara sektöründen çekiliyor
IKEA'dan Türkiye kararı
IKEA'dan Türkiye kararı
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay intihar etti
29 yaşında nasıl milyarder oldu?
29 yaşında nasıl milyarder oldu?

Kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da kafede otururken silahlı saldırı uğrayan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Asayiş 06.10.2021, 21:39
Kafede silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da kafede otururken silahlı saldırı uğrayan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur A.(30) ile amcasının oğlu Cemalettin A.(24) kafede otururken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan Onur A. ambulansla Gazi Devclet Hastanesine, Cemalettin A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemalettin A.’nın hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P