Kafasını ezdiği erkek arkadaşının başında feryat etti

Denizli’de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını kazayla ezdiği iddiası güvenlik kameraları tarafından çürütülen kadın, aracın altından güçlükle çıkartılan cenazenin başında, “Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun” diye feryat etti.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen olayda, 4 yıldır birlikte yaşayan Dilek D. (34) ve Murat Avcı (41), Dilek D.’nin kullandığı 35 MRT 34 plakalı araçla kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek D.’nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Murat Avcı’nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Murat Avcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Alkolün etkisindeki Dilek D., kendisine kazanın nasıl olduğunu soran polis ekiplerine, kavga ettikleri Murat Avcı’yı fark etmediğini ve olayın kazara yaşandığını söyledi. Konuyu araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, Dilek D.’nin ilk ifadesi ile çevreden toplanan güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarında ise Dilek D.’nin araca tutunan Avcı’yı birkaç metre sürüklediği, ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi.

Aracın içinde oturdu, polisi görünce ağlamaya başladı

Yaşananları evinin balkonundan cep telefonuyla kaydeden gördü tanığı, Dilek D.’nin olayın ardından aracından inmediğini, bir süre telefon görüşmesi yaptığını ve polis ekiplerini görünce aşağıya inip bağırmaya başladığını iddia etti. Kaydedilen görüntülerde, Dilek D.’nin birkaç kez erkek arkadaşının tekerin altında ezilen cansız bedeninin yanına gittiği, çığlıklar attığı, “Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun” diye feryat ettiği anlar ve gözaltına alınıp ekip otosuna bindirilmesi yer aldı.