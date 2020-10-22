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Kafasından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

MUHAMMED AL HALID

Asayiş 22.10.2020, 12:52
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Kafasından vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

Gaziantep’te kafasından vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu genç yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde bulunan sanayi sitesinde kafasından vurulmuş halde bulunan Muhammed Al Halıd (20) isimli yabancı uyruklu genç, iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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