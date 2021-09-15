Kadınların çantalarında yarım kilo bonzai çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 2 şüpheli kadının çantalarında yarım kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Ekiplerce yapılan 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken olaylarla ilgili toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi’nde jandarma ekiplerince yabancı uyruklu bir şahsın ikametinde yapılan aramalarda 1500 adet Captagon hap ve yarım kilo Afgan macunu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerce Melikgazi ilçesinde yapılan bir diğer operasyonda ise 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan jandarma ekiplerince otogarda yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen iki kadının üst aramasında, çantalarında sakladıkları yarım kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli iki kadın, gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.