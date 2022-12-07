Kadıköy’de trafik denetiminde alkollü çıktı, basın mensuplarına el salladı

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipler, araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgeleri kontrol edilirken alkol testi de yapıldı. Denetimler esnasında uygulamaya takılan bir sürücü 2.98 promil alkollü çıktı. Kendisinin görüntüleyen basın mensuplarına el sallayan sürücünün aracı bağlanırken, ehliyetine 6 ay el koyuldu.