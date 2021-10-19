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Kadıköy’de taksilere yönelik denetim

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde taksi sürücülerinin belge ve evrakları ile turist ve yolcu seçme gibi konular kontrol edildi.

Asayiş 19.10.2021, 12:47
Kadıköy’de taksilere yönelik denetim

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde taksi sürücülerinin belge ve evrakları ile turist ve yolcu seçme gibi konular kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetim kapsamında durdurulan ticari taksilerin sürücülerinin belge ve evrakları kontrol edildi. Denetimde ayrıca taksicilerin kısa mesafe yolcu veya turist seçmesi veya taksimetre açmaması gibi konuları da gerçekleştirip gerçekleştirmediği kontrol edildi.

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