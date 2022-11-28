Kadıköy’de taksi şoförlerine ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kadıköy’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen 7 sürücüye 196’şar Lira, direksiyon başında telefon kullanan 2 sürücüye 427’şer Lira, yanında ehliyetini bulundurmayan bir taksi şoförüne ise 427 Lira para cezası kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi.

Kurallara uymayan şoförlere ceza yağdı

Denetimler esnasında durdurulan ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen 7 sürücüye 196’şar Lira, direksiyon başında telefon kullanan 2 sürücüye 427’şer Lira ceza kesildi. Yanında ehliyetini bulundurmayan bir taksi şoförüne ise 427 Lira para cezası verildi. Denetim çerçevesinde toplamda 2 bin 653 Lira cezai işlem uygulandı.

"Minibüsçülere de ceza yazılsın"

Emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle ceza yiyen taksi şoförü, "Polis arkadaşlar beni çevirince kemerimi çıkardım. Bize yazıldığı gibi minibüs şoförlerine de ceza yazılsın. 196 Lira ceza yedim" dedi.