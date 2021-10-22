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Kadıköy’de stad çevresinde değnekçilik yapan 2 kişi yakalandı

Kadıköy’de stad çevresinde aracını park eden sürücülerden park ücreti isteyen iki değnekçi, polis tarafından yakalandı.

Asayiş 22.10.2021, 09:03
Kadıköy’de stad çevresinde değnekçilik yapan 2 kişi yakalandı

Kadıköy’de stad çevresinde aracını park eden sürücülerden park ücreti isteyen iki değnekçi, polis tarafından yakalandı.

Kadıköy’de stad çevresinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, stad çevresinde park eden araçların yanına yaklaşarak park ücreti adı altında para isteyen değnekçilerin olduğu tespit edildi. S.Ç. ve F.Ç. isimli değnekçiler polis tarafından yakalandı.

Şahıslar hakkında karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek maddesine istinaden adli işlem yapıldı.

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