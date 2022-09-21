Kadıköy’de hırsızlar 10 saniyede 250 bin TL değerinde motosiklet çaldı

Kadıköy’de 2 hırsız 10 saniyede yaklaşık 250 bin TL değerindeki motosikleti çaldı. Hırsızlar, polis çevirmesinden kaçarken çaldıkları motosiklet plakasına bir de hız cezası yazdırdı. Kayıplara karışan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy’de geçtiğimiz pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önünde duran motosikleti gözüne kestiren 2 kişi 10 saniye içerisinde park halindeki motoru çaldı. Şüphelilerden biri kendi motoruyla kaçarken, diğer şüpheli çaldıkları 34 ELL 885 plakalı KTM 390 Adventure 2021 model motosikletle gözden kayboldu. O esnada iş yerinde olan dükkan sahibi ve arkadaşları durumu fark edip hırsızların peşinden koştu. Kaçan hırsızlar, polis çevirmesine girmek istemeyince motosiklet plakasına hız cezası yazılmasına da neden oldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şahısların, motosikleti 10 saniyede çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motoru çalınan şahsın arkadaşı Eren Azaboğlu,” Dükkanı kapatma saatine yakın motorlu ve kasklı iki kişi geldi. Park halinde duran motorumuzu 10 saniye içinde profesyonel şekilde kontağını kırarak götürüyorlar. 250 bin TL değerinde motosiklet. Bizim motoru çaldıktan 1 saat sonra da Erenköy’den yine aynı kişiler başka bir motosiklet daha çalıyor. Şahıslardan şikayetçi olduk. Aynı zamanda motosikletimizi çaldıktan sonra hız yüzünden polislerden kaçarken ceza yemişler. Bu sabah trafik cezası geldi” dedi.