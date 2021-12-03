Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak oynayan 3 kişiye dava açıldı

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkarak müzik eşliğinde oynayan 3 kişi hakkında birer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Temmuz'da 3 kişinin Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynadığı olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, olay günü sanıkların araçla kilisenin önüne geldikleri, sanık Ozancan Y.'nin araçta müzik yayını yaparken, diğer sanıklar Yunus Emre U. ile Ömer Faruk A.'nın kilisenin haç işareti bulunan ön duvarına çıkıp oynadıkları anlatıldı.

Bu eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı ve çok sayıda vatandaş tarafından sosyal medyadan eleştirildiği aktarılan iddianamede, sanıkların savunmalarında eylemi kabul etmekle birlikte suç kastıyla hareket etmediklerini söylediği kaydedildi.

İddianamede, sanıkların eylemlerinin tanık beyanları ve kamera kaydıyla da sabit olduğu, kolluk tarafından yapılan inceleme neticesinde ve kilise yetkilisinin beyanına göre eylem nedeniyle ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği aktarıldı.

"KAMU BARIŞINI BOZUCU"

İbadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen eylemin "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu" mahiyette olduğu vurgulanan iddianamede, sanıklar Ozancan Y., Yunus Emre U. ve Ömer Faruk A.'nın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar ilerleyen günlerde Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.