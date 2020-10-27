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Kaçan teröristin yerini gösteren kadın konuştu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan teröristi güvenlik güçlerine haber veren N.K., "Allah askerimizi polisimizi korusun. Teröristin öldüğüne sevindim" dedi.

Asayiş 27.10.2020, 13:39
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Dün akşam 1 teröristin parçalanarak etkisiz hale geldiği patlamanın ardından kaçan diğer teröristi gören N.K., olay anını anlattı. Omzunda tüfek bulunan teröristin kendi sokaklarına girdiğini belirten N.K., "Terörist patlamadan 10 dakika sonra bizim sokağımıza girdi. Omzunda tüfek vardı. Koşarak karşımızdaki evin arasına girdi. Biz de zaten hemen polise yerini gösterdik. Çok kısa bir süre sonra silah sesleri geldi. Orada etkisiz hale getirmişler. Görünce çok korktuk, önce terörist olduğunu anlamadık. Ama omzundaki tüfeği görünce anladık. Polis tarafından hemen etkisiz hale getirildi. Allah askerimizi polisimizi korusun. Teröristin öldüğüne sevindim" dedi.

Bu arada, çatışma ve patlama anına ait vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çektiği yeni görüntüler de ortaya çıktı.

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