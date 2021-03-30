Kaçak yollarla Türkiye’ye giren 12 Afgan Samsun’da yakalandı

Samsun Valiliği, kaçak yollar ile Türkiye’ye giriş yapan Afganistan uyruklu 12 şahsın yakalandığını açıkladı.

Samsun-Ankara karayolu uygulama noktasında saat 11.30 sıralarında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce iki farklı ticari takside yapılan kontrolde Afganistan uyruklu toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayın ardından ticari taksi sürücüsü 2 şahıs gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Samsun-Ankara karayolu uygulama noktasında 30 Mart günü saat 11.30 sıralarında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce iki farklı ticari takside yapılan kontrolde Afganistan uyruklu toplam 9 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ticari taksi sürücüsü 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca ilimiz Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 30 Mart günü saat 10.00 sıralarında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yabancı şahıslara yönelik yapılan kontrolde üzerlerinde farkı kişilere ait düzenlenmiş sahte ‘Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi’ tespit edilen ve ülkemize kaçak yollarla giriş yaptıkları anlaşılan Afganistan uyruklu 3 şahıs yakalanmıştır" denildi.