Kaçak orman emvaline jandarmadan geçit yok

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler Efteni Gölü Yaban Hayatını Geliştirme Sahasında kaçak olarak ağaç kesen ve römorka yükleyen 2 kişi hakkında işlem başlattı.

Jandarma ekipleri kaçak olarak ağaç kesimine engel oldu. Düzce Merkez Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatını Geliştirme Sahası’nda Jandarma Çevre Koruma Timi, Doğa Koruma Milli Parklar ve Bayraktar Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A. ve M.D. isimli şahısların kestikleri ağaçları römorka yükledikleri tespit etti. Olayla ilgili olarak ele geçirilen orman emvali ve römorka Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerince el konularak, adli ve idari tahkikata başlatıldı.