banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli

Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü

Zonguldak’ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Asayiş 15.08.2022, 13:57
Kaçak kazı yapan 7 şüpheliye suçüstü

Zonguldak’ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde operasyon düzenlendi. 7 şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet bilgisayar, 2 adet el dedektörü, 1 adet el feneri, 1 adet yılan kamera, 2 adet dedektör, 1 adet görüntü alma cihazı, 2 adet frekans cihazı, 1 alan tarama cihazı, 1 adet adaptör, 3 adet define arama metali ile birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarmada ekiplerince ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur