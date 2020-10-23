Kaçak kazı için araştırma yaparken yakalandılar
ŞAHISLARIN ÜSTÜNDE VE ARAÇLARINDA YAPILAN ARAMADA; MEZAR YERİ TESPİTİNE YARAYAN 2 ADET BAKIR ÇUBUK, 2 ADET DERİNLİK ÖLÇME ALETİ, 1 ADET KALİBRASYON CİHAZI, 1 ADET BATARYA VE 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA İLE BU TABANCAYA AİT 35 ADET DOLU FİŞEK ELE GEÇİRİLEREK MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Eskişehir’in Çifteler ilçesinde kaçak kazı yapmak için araştırma yapan 3 kişi çok miktarda malzeme ile birlikte yakalandı.
İlçenin Başkurt mahallesinde Köyarkası mevkiinde A.K. isimli şahsa ait arazide S.S., M.G. ve M.Ö. isimli şahıslar, bakır çubuklar ile kaçak kazı yapmak için araştırma yaptıkları esnada Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların üstünde ve araçlarında yapılan aramada; mezar yeri tespitine yarayan 2 adet bakır çubuk, 2 adet derinlik ölçme aleti, 1 adet kalibrasyon cihazı, 1 adet batarya ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 35 adet dolu fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgisi bulunan şüpheliler hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.
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