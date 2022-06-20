Kaçak elektriğe karşı dronlu mücadele

Dicle Elektrik kaçak elektrik kullanımına karşı havadan denetime imkan veren 5 drondan oluşan filo oluşturdu. Filoya son katılan dronun ise havada kalma süresi daha uzun ve gece görüş özelliği bulunuyor.

Dicle Elektrik hizmet bölgesinde kaçak elektrik tüketimiyle mücadele etmek için teknolojinin son imkanlarından yararlanıyor. Yerden ekiplerle ve yer altından köstebek adı verilen cihazlarla yapılan mücadelenin yanı sıra havadan denetimler için dron filosu kuruldu. Havadan denetimlerde 2020 yılından itibaren ileri teknolojiye sahip dron kullanımına başlayan Dicle Elektrik son olarak gece görüş özelliği bulunan ve havada kalma süresi daha uzun olan yeni bir dronu daha filosuna kattı. Diyarbakır’da düzenlenen etkinlikte personele uygulamalı olarak kullanım eğitimi verildi.

“Envanterinde ileri teknoloji dronu bulunan tek dağıtım şirketiyiz”

Dicle Elektrik Enerji Kayıpları Müdürü Yusuf Berus, dron filosuna son olarak ısıya duyarlı ve gece görüşü bulunan ayrıca havada kalış süresi daha uzun olan bir adet dronun katılmasıyla sayının beşe yükseldiğini söyledi. Kaçak elektrikle mücadelede dron teknolojisinden yararlanmaya 2020 yılında başlandığına dikkat çeken Yusuf Berus, dronlar havadan denetime imkanı verdiği için personelin saldırıya uğrama riskinin de olmadığını vurguladı. Beruş, "Kaçak elektrik denetimlerini engellemek için çoğu zaman yollar kapatılıyor, kaçak bağlantılar birçok farklı yöntemle gizleniyordu. Dron filomuz sayesinde abonesiz kullanım yapılan trafoların ve harici trafoların tespitinde büyük kolaylık sağlanacak. Fider bazlı saha kontrollerinde de iş gücü verimi artarken, maliyetler düşecek” dedi.

Dron teknolojisini kayıp-kaçakla mücadele konusunda kullanan ilk dağıtım şirket olduklarını belirten Yusuf Berus, “Envanterinde bu düzeyde ileri teknoloji dron bulunan ve yüksek sayıda kullanıcıları bulunan başka bir dağıtım şirketi yok. Özellikle kayıp kaçak ile mücadelede teknolojinin bize sağladığı tüm imkanlardan faydalanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.