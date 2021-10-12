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Kaçak cihazlarla kripto para üreten şahıs yakayı ele verdi

Tokat’ta kripto para madenciliğinde kullanılan ve piyasa değeri 650 bin TL olan kaçak cihazlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 12.10.2021, 12:49
Kaçak cihazlarla kripto para üreten şahıs yakayı ele verdi

Tokat’ta kripto para madenciliğinde kullanılan ve piyasa değeri 650 bin TL olan kaçak cihazlar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yurt dışından kaçak olarak getirdiği cihazlarla evinde kripto para ürettiğini belirlemesi üzerine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri şahsın evinde yaptığı aramada, 6 anakart, 7 ram, 6 işlemci, 6 güç kaynağı, 16 ekran kartı, 6 bellek, 21 soğutucu fan, 2 ining RİG Sistemi, 1 bilgisayar kasası, farklı modellerde 4 harddisk, 2 ekran kartı slotu, 1 cep telefonu, 1 hafıza kartı ve 1 sim kartı ele geçirildi. Ele geçirilen cihazların gümrük kaçağı olduğu ve piyasa değerinin de yaklaşık 650 bin TL olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bildirildi.

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