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Kablo hırsızları Jandarmadan kaçamadı

Erzurum’un Uzundere ilçesinde elektrik kablosu çalan 4 şüpheli yakalandı.

Asayiş 15.10.2021, 17:14
Kablo hırsızları Jandarmadan kaçamadı

Erzurum’un Uzundere ilçesinde elektrik kablosu çalan 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzundere İlçesi Balıklı Mahallesinde 10.10.2021 tarihinde M.G. isimli şahsa ait iş yerinden 8 bin metre elektrik kablosunun çalınması üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri ve Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 4 gün boyunca aralıksız yaptığı ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde 4 şüphelinin olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve çalınan elektrik kablolarının bulunması maksadıyla Kars ve Ardahan İllerinde peş peşe yapılan operasyonlar sonucu, Ardahan’ın Göle İlçesinde faaliyet gösteren bir hurdacıda çalınan kablolar bulunarak olayı gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerden Ş.D. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Erzurum Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken diğer olay şüphelileri Y.A., F.A. ve Y.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen elektrik kabloları sahibine teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edildiği belirtildi.

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