JASAT ekipleri, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahsı yakaladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda, yapılan titiz çalışmalar sonucunda; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranmakta olan R.E. isimli şüpheli, Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalandı. R.E. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.