Japonya’da yanlışlıkla gönderilen yardımı kumarda harcayan şahıs tutuklandı

Japonya’da bir belediyenin 463 hane arasında paylaştırılması gereken yaklaşık 360 bin dolarlık Covid-19 yardımını yanlışlıkla hesabına gönderdiği şahıs, parayı kumarda harcadığını ve geri ödeyemeyeceğini söylemesinin ardından tutuklandı.

Japonya’da geçtiğimiz ay 463 hane arasında paylaştırılması gereken 46.3 milyon yenlik (yaklaşık 360 bin dolar) Covid-19 yardımının yanlışlıkla hesabına gönderildiği Sho Taguchi (24) polise ifade verdi. Yamaguchi eyaletindeki Abu beldesinde yaşayan Taguchi, parayı çevrimiçi kumar sitelerinde harcadığını ve iade edemeyeceğini söyleyince eyalet polisi tarafından bilgisayar dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklandı. Polis, zanlının suçlamayı kabul ettiğini açıkladı.

Avukatı duyurmuştu

Taguchi, daha önce hatalı transferi bildiği halde parayı harcadığı için üzgün olduğunu söylemiş, söz konusu miktarı geri ödemeyi planladığını belirtmişti. Ancak Taguchi’nin avukatı geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, müvekkilinin parayı geri ödemesinin mümkün olmadığını duyurmuştu. Hatalı transferi yapan Abu Belediyesi yetkilileri de Taguchi aleyhinde yasal masrafları da içeren yaklaşık 51 milyon yenlik (yaklaşık 397 bin dolar) tazminat davası açmıştı. Abu Belediye Başkanı Norihiko Hanada, Taguchi’nin kumarda tüm parayı kaybettiğini iddia etmesi üzerine şaşırdığını dile getirerek, "Para akışını takip ederek miktarı geri almayı istiyoruz. Çok geç değil" ifadelerini kullanmıştı.