Japonya’da Chanthu Tayfunu: 6 yaralı

Japonya’da etkili olan Chanthu Tayfunu nedeniyle 6 kişi yaralanırken, 7 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. Tren seferlerinin askıya alınmasına yol açan tayfun, 50 uçuşu da iptal ettirdi.

Japonya’da dünden bu yana etkisini sürdüren Chanthu Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli yağış ve fırtınaya neden olan tayfun nedeniyle Wakayama eyaletindeki Mihama’da yaklaşık 50 evin çatısının uçtuğu açıklandı. Wakayama eyaletinde 1, Kyushu bölgesinde 5 kişinin yaralandığı bildirilirken, Kyushu’daki 7 bin hane elektriksiz kaldı. Fukuoka ve Hiroshima arasındaki tren seferlerinin geçici olarak askıya alınmasına yol açan Chanthu Tayfunu, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Bugün en az 50 iç hat uçuşunun iptal edildiği kaydedildi. Şiddetli yağış ve fırtınanın Kanto-Koshin, Hokkaido, Tokai ve Tohoku’da etkisini sürdüreceğini duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), riskli bölgelerde yaşayan sakinleri olası heyelan ve sel riskine karşı tetikte olmaya çağırdı.

Yetkililer uyarmıştı

JMA geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, Doğu Çin Denizi üzerinde seyreden Chanthu Tayfunu’nun ülkede etki göstereceği uyarısında bulunmuş, yetkililer ise riskli bölgelerde yaşayan sakinleri olası tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırmıştı.