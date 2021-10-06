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Japonya’da 5.5 büyüklüğünde deprem

Japonya’da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Asayiş 06.10.2021, 12:34
Japonya’da 5.5 büyüklüğünde deprem

Japonya’da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya bugün 5.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Kagoshima eyaleti olan deprem, yerel saatle 17.13’te Osumi Yarımadası açıklarında 40 kilometre derinlikte meydana geldi. Miyazaki, Saga ve Kumamoto eyaletlerinde de hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kıyı bölgeler için tsunami uyarısı yapmadı.

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