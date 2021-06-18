Jandarmanın takibe aldığı araçlardan sahte içki çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince takibe alınarak durdurulan iki araçta 190 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’dan temin edilen sahte bandrollü alkollü içkilerin Kocaeli’nin Gebze ilçesinde depolanarak il genelinde piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşınca inceleme başlattı. Konuyla ilgili olarak A.E., S.K. ve İ.O. isimli şahısları takibe alan ekipler, Gebze Balçık Mahallesi’nde yapılan operasyon neticesinde şüphelilerin kullandıkları 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda kaçak/sahte bandrollü 190 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Araçlarda bulunan 3 kişinin gözaltına alındığı olay hakkında inceleme başlatıldı.