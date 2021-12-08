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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Ordu’da jandarma ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Asayiş 08.12.2021, 15:30
Ordu’da jandarma ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fatsa ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 300 gram kubar esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.