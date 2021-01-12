Son Dakika
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alınırken 100 kök Hint Keneviri, 1 adet hassas terazi, 20 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait fişek, 3 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 950 Euro ve 75 bin 730 TL ele geçirildi.
Asayiş 12.01.2021, 14:39
1
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alınırken 100 kök Hint Keneviri, 1 adet hassas terazi, 20 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait fişek, 3 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 950 Euro ve 75 bin 730 TL ele geçirildi.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen Y.U. (E-38) ve R.N. (E-40) isimli şahısların kullanmış olduğu araç Çaycuma İlçesinde durdurularak araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 22 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldıkları tespit edilen H.E. (E-54) ve R.E. (E-41) isimli şahısların ikamet ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda ise; 100 kök Hint Keneviri, 1 adet hassas terazi, 20 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait fişek, 3 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 950 Euro ve 75 bin 730 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanırken olayla ilgili Y.U. (38), R.N. (40), R.E. (41) ve H.E. (54) isimli şahıslar ekipler tarafından gözaltına alındı.
18°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü