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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 06.08.2022, 14:35
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir araca yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Arama kararına istinaden bir araçta ve araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 100 gram. metamfetamin, 10 gram kubar esrar 9 adet kullanıma hazır sarılı kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs, gözaltına alındı.

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