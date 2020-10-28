Jandarma’dan "sahtecilik" operasyonu
M.A.’NIN ADRESİNDE YAPILAN ARAMALARDA; PİYASAYA SÜRÜLMEYE HAZIR HALDE POŞETLENMİŞ, 500 BİN TL TUTARINDA 10 BİN 50 TL LİK BANKNOTLAR İLE SAHTE PARA ÜRETİMİNDE KULLANILAN DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurdu terk etmeye çalışan şahıslara sahte kimlik, sürücü belgesi ve pasaport düzenleyen L.I. ve sahte para basımı yaptığı tespit edilen M.A. kıskıvrak yakaladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince; L.I. isimli şahsın başta yurt dışına çıkmak isteyen şahıslar ile diğer şüphelilere sahte pasaport, kimlik ve belge düzenlediği bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalarla L.I.nın Bahçelievler’deki adresini belirleyen ekipler söz konusu adresi takibe aldı. L.I.’nın sahte belgeleri Bahçelievler’de ikamet ettiği evde hazırladığını tespit eden ve bu adresi takibe alan Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
Jandarma ekipleri şahsın evine operasyon düzenlediği esnada, şahsın sahte sürücü belgesi yapmaya çalıştığı tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramalarda ülke genelinde hizmet veren çeşitli kurumlara (Noter, Nüfus Müdürlüğü, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri vs.) ait sahte mühürler, bin adet sahte sürücü belgesi, 500 adet kimlik belgesi, 2 adet kullanıma hazır sahte pasaport, 2 bin adet Türkiye Cumhuriyeti hologramı bulunan şeffaf pvc kaplama ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirdi.
Sahte Belgeden Sahte Para İmalathanesine
Jandarma ekipleri L.I.nın evinde ele geçirilen sahte para basım şablonları üzerine soruşturmayı genişletti ve Gaziosmanpaşa’da sahte para basımı yapan M.A.ya ulaştı. Jandarma ekiplerince M.A.’nın adresinde yapılan aramalarda; piyasaya sürülmeye hazır halde poşetlenmiş, 500 bin TL tutarında 10 bin 50 TL lik banknotlar ile sahte para üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
L.I. ve M.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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