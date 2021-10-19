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Jandarmadan kripto para operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kripto para üreten bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 19.10.2021, 17:06
Jandarmadan kripto para operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kripto para üreten bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında; kripto para üretim cihazı ile kripto para üretimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Melikgazi ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, F.E.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 370 bin TL olan 3 adet ana kart, 22 adet ekran kartı, 3 adet intel işlemci, 4 adet power supply, 3 adet 16 GB USB bellek, 44 adet soğutucu fan, 3 adet 4 GB RAM, 1 adet TB HDD, 1 adet 120 GB SSD, 3 adet farklı markalarda cep telefonu ve 3 adet mining sistemi ele geçirildi.

Şüpheli F.E. ise gözaltına alındı.

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