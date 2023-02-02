Jandarmadan kaçan uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Siirt’te jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik planlı titiz çalışma yürütüldü.

Jandarma ekipleri Diyarbakır’dan Siirt’e uyuşturucu madde sevk edeceği iki şüpheliyi takibe aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün saat 07.30 sıralarında şüphelilerin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanabilmesine yönelik yürütülen fiziki takip ve devamında icra edilen operasyon sırasında şüpheliler R.K. ve A.B., Kurtalan ilçesi yol kontrol mevkiinde devriye ekiplerini fark etmesi üzerine kullandıkları araç içerisinden şüpheli paketler atarak kaçtı.

Dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüphelilerin aracı Konakpınar köyü yakınlarında terkedilmiş halde bulunup, bölgede yürütülen geniş çaplı arazi taraması sonucu şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerin yol kenarına attıkları paket içerisinde yapılan kontrollerde ise beyaz streç ve banda sarılı vaziyette 8 parça halinde yaklaşık 4 kilo kubar esrar maddesi olduğu tespit edilen uyuşturucu madde muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.