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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir markette piyasa değeri yaklaşık 44 bin TL olan kaçak sigara, elektronik sigara ve sigara kiti ele geçirildi.
Asayiş 13.09.2022, 10:13
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir markette piyasa değeri yaklaşık 44 bin TL olan kaçak sigara, elektronik sigara ve sigara kiti ele geçirildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya ili Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesinde kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde B.İ. isimli şahsın işlettiği markette KOM, JASAT timleri ile Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Markette 174 çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 62 tek kullanımlık elektronik sigara, 51 paket ısıtılarak içilen sigara kiti ele geçirildi.
Ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin ise 44 bin TL olduğu belirtildi.
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