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Jandarmadan define avcılarına suçüstü operasyon

Van’ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı.

Asayiş 18.09.2021, 16:10
Jandarmadan define avcılarına suçüstü operasyon

Van’ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından Yankıtepe ve Şehirpazarı mahallerinde kaçak kazı yaptıkları duyumu üzerine şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda İ.G,O.İ,U.I,B.K ve E.B isimli şahıslar kazı yaptıkları esnada suç üstü yakalanarak olayda kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet kazıcı, 1 adet tabanca ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Olaylar ile ilgili yakalanan şüphelilerin jandarmadaki adli işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, kaçak kazı yaparak kültür mirasa ve doğal yapıya zarar veren şahıslarla mücadeleye kararlılıkla devam edildiği ifade edildi.

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