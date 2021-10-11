Jandarmadan 180 bin liralık bandrolsüz içki operasyonu

İzmir’de jandarma ekiplerinin bir işletmeye yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 180 bin lira olan bandrolsüz içki ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; halk sağlığının korunması, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi amacıyla Foça Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, bir işletmede kaçak/sahte alkollü içki üretilerek bandrolsüz bir şekilde satışının yapıldığı bilgisini aldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Vergi Denetim Koordinasyon Merkezi ekipleri, 7 Ekim’de bahse konu işletmede denetim yaptı. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden işletmede yapılan aramada 150 cc’lik 2 bin 433 şişe, 70 cc’’ik bin 32 şişe olmak üzere toplam 3 bin 465 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Ele geçirilen alkollü içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu ifade edilirken, şüpheliler B.A. ve H.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.