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Jandarma uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi: 1 gözaltı

Samsun Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 17.10.2021, 18:35
Jandarma uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi: 1 gözaltı

Samsun Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlce Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri narkotik tespit köpeği Ozon’la birlikte Gökçekent Mahallesi’nde ve ilçe merkezi Tabakhane Mahallesi’nde aynı şahsa ait bir ev ve bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Gökçekent Mahallesi’nde 10 kg kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, Tabakhane Mahallesi’nde satışa hazır paketlenen toplamda 100 gram esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 135 adet 9 mm tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan elektronik hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili H.S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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