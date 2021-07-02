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Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 fişek eroin ele geçirilirken, 3 kişi uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı.
Asayiş 02.07.2021, 11:04
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 fişek eroin ele geçirilirken, 3 kişi uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kazak Gölü Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen operasyonla zanlılar suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 35 fişek eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.