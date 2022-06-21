Jandarma tarlada ekili 2 bin 53 kök keneviri drone ile tespit etti: 1 gözaltı

Samsun’da jandarma ekipleri dron ile tespit ettikleri tarlada ekili 2 bin 53 kök kenevir ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesinin Yayla Mahallesi’nde İ.S.’nin (78) orman arazisini açmak suretiyle kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgi alan Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve JASAT ekipleri dron ile kenevir ekili tarlayı tespit etti ve operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arama sonucunda, alana ekilmiş halde 2 bin 53 kök kenevir bitkisi, 2 adet çapa, 2 kilo kimyasal gübre, 2 adet kova, 26 adet bitki fideleme kabı ve 35 metre sulama hortumu ele geçirdi. Olayla ilgili İ.S. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.