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İznik’te uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın İznik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Asayiş 26.07.2021, 10:05
İznik’te uyuşturucu operasyonu
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Bursa’nın İznik ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarıyla ilgili olarak S.A. ve V.Ö. isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında, 18.7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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