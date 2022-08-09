İzmir’in 9 ilçesinde uyuşturucu operasyonları: 26 gözaltı

İzmir’in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, 1-8 Ağustos 2022 tarihleri arasında 9 ilçede uyuşturucu operasyonlarının düğmesine bastı.

Bayındır, Beydağ, Çeşme, Karabağlar, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar ve Torbalı olmak üzere 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 13 kilo 900 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 60 adet sentetik hap, 651 kök kenevir bitkisi ile 16 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 26 şüpheli tarafından adli işlem başlatıldı.