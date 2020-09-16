İzmir’deki silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Olay, gece saatlerinde Hilal Mahallesi 1237 Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, 35 APK 411 plakalı Volkswagen marka otomobille seyir halinde olan Hasan Sara (29), sokakta bulunan Ajnan Uslular (23) ve Sabri A. (22) ile yol vermeme sebebiyle tartışmıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönmüş ve Hasan Sara, Ajnan Uslular ve Sabri A.’ya tabancayla ateş açmıştı. Diğer grubunda ateş açarak karşılık vermesiyle Hasan Sara, Ajnan Uslular ve Sabri A. yaralanmıştı. O esnada sokaktan geçtiği ileri sürülen Metin A. da açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, yaralılardan Hasan Sara, Ajnan Uslular ve Sabri A., İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Metin A. ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hayatını kaybeden sayısı 2’ye çıktı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ajnan Uslular, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Bugün ise bir diğer yaralı olan Hasan Sara yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Öte yandan olayın ardından polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay esnasında bir evin balkonundan havaya ateş açan bir kişiyi suç aletiyle birlikte yakalamıştı. Polisin konuyla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ederken, görgü tanıkları ve güvenlik kayıtlarının incelenmesi sonucu olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.