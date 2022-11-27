İzmir’de zahir tacirlerine geçit yok

İzmir polis, bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçen Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş-İzmir yolunda söz konusu aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada ayrı ayrı 5 poşet içerisinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.S. isimli şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.