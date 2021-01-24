İzmir’de yangın: 1’i ağır 2 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir evde meydana gelen yangında dumandan etkilendiği düşünülen 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4074 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Sobadan çıktığı öne sürülen yangında alevler bir anda büyüyerek daireyi ve üst katı sarmaya başladı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

2 kişi alevlerden kurtarıldı

Yangında evde mahsur kalan Sevgi U. (27) ve Mustafa K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Sevgi U., sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Mustafa K. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sevgi U.’nun durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Mustafa K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.