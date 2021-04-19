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İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

İzmir’de son 1 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 19.04.2021, 13:46
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İzmir’de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

İzmir’de son 1 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 476 gram esrar skunk, 44 gram kokain, 3 bin 800 gram GHB, 107 gram sentetik kannabinoid, 6 kök kenevir, 190 gram metamfetamin, 2 bin 226 adet ekstasy, 2 bin 21 adet sentetik ecza maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 23 adet fişek ve 10 bin 800 lira para ele geçirildi. Operasyonlardan 44 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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