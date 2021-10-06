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İzmir’de tefeci operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Tire ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 06.10.2021, 21:48
İzmir’de tefeci operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Tire ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Tire’de tefecilik operasyonu gerçekleştirildi. 2 şüphelinin tefecilik yaparak borç para verdikleri ve borç verdikleri şahıslara zorla senet, açık senet imzalattıkları yönünde bilgi edinilmesinin üzerine düğmeye basan ekipler, adli makamlardan arama kararının alınmasının ardından şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde; 53 dolu senet, 11 bin 200 lira para, 5 senet koçanı, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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