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İzmir’de tefeci baskını
İzmir’in Ödemiş ilçesindeki tefeci operasyonunda 1 kişi yakalanırken, baskınlarda çok sayıda kişi adına imzalatılmış senet ele geçirildi.
Asayiş 29.01.2022, 15:52
İzmir’in Ödemiş ilçesindeki tefeci operasyonunda 1 kişi yakalanırken, baskınlarda çok sayıda kişi adına imzalatılmış senet ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilere göz açtırmıyor. İhbar üzerine bir adrese yönelik düzenlenen baskında, M Z. isimli bir kişi yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda; çok sayıda vatandaşın adına imzalatılmış senet, 1 adet tabanca ve şarjörler, fişekler ele geçirildi.
Şüphelinin, maddi durumu kötü vatandaşlara borç para verdiği, bu borç karşılığında yüklü miktarda senet imzalattığı, daha sonrada bu paraları zorla tahsil etmeye çalıştığı iddia ediliyor.